Вышел трейлер турецкого ремейка «Холопа» — премьера в России 23 января

Кинокомпания «Централ партнершип» представила дублированный трейлер комедии «Холоп. Великолепный век». Турецкий ремейк знаменитой российской ленты выйдет в кинотеатрах России уже 23 января.

Турецкий ремейк «Холопа» расскажет о Мете — избалованном стамбульском мажоре, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадёт в османский XVI век и очнётся конюхом в замке вельможи времён султана Сулеймана.

Главную роль в будущем фильме сыграл Керем Бюрсин («Постучись в мою дверь»), а в ленте также снялись Мелис Сезен, Эркан Колчак Кёстендиль, Мелиса Дёнгель, Джемаль Хюнал, Ахмет Мюмтаз Тайлан и другие актёры.