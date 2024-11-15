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Вышел трейлер турецкого ремейка «Холопа» — премьера в России 23 января

Вышел трейлер турецкого ремейка «Холопа» — премьера в России 23 января
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Кинокомпания «Централ партнершип» представила дублированный трейлер комедии «Холоп. Великолепный век». Турецкий ремейк знаменитой российской ленты выйдет в кинотеатрах России уже 23 января.

Турецкий ремейк «Холопа» расскажет о Мете — избалованном стамбульском мажоре, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадёт в османский XVI век и очнётся конюхом в замке вельможи времён султана Сулеймана.

Главную роль в будущем фильме сыграл Керем Бюрсин («Постучись в мою дверь»), а в ленте также снялись Мелис Сезен, Эркан Колчак Кёстендиль, Мелиса Дёнгель, Джемаль Хюнал, Ахмет Мюмтаз Тайлан и другие актёры.

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