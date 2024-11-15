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Кто будет ведущим Оскара 2025 — Конан О'Брайен

Ведущим «Оскара»-2025 впервые станет комик Конан О'Брайен
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Американская академия кинематографических искусств и наук назвала ведущего 97-й церемонии премии «Оскар». Им впервые в истории станет Конан О'Брайен — комик ирландского происхождения и один из главных шоуменов американского телевидения.

Вопреки слухам, комик станет единственным ведущим церемонии. Сейчас О'Брайен больше всего известен как ведущий юмористических передач «Поздней ночью с Конаном О’Брайеном» и «Конан», на которые он приглашал различных кинозвёзд и обсуждал с ними в том числе их личную жизнь.

97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» пройдёт 2 марта 2025 года. Основные номинанты будут названы в январе.

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