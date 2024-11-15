Вышел первый кадр из фильма «Как приручить дракона» с Иккингом

Журнал Empire представил первый кадр из будущей экранизации мультфильма «Как приручить дракона». На нём изображён главный герой Иккинг, вооружённый щитом и кинжалом. Судя по всему, первый трейлер ленты может выйти уже в ближайшие дни

Фото: Empire/Universal Pictures

Премьера фильма «Как приручить дракона» состоится 13 июня 2025 года. Главную роль исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, работавший над оригинальными проектами.

«Как приручить дракона» — одна из самых популярных франшиз DreamWorks Animation, принёсшая своим создателям более $ 1,5 млрд. Серия анимационных картин рассказывает о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой крылатые создания мирятся со своими злейшими врагами викингами.