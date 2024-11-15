В России снимут фильм о съёмках культового «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна

Российский режиссёр Алексей Герман-младший готовит фильм о съёмках культового «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам постановщика, работа над лентой займёт два-три года. Сценарий картины будет готов в начале 2025-го, после чего авторы начнут консультироваться с историками и работать над сбором необходимого материала. В создании ленты «примут участие большое количество стран».

Мы готовим сейчас большой проект о выдающемся режиссере Сергее Эйзенштейне, о том, как он снимал фильм «Иван Грозный» в эвакуации в Алма-Ате во время Великой Отечественной войны. Это идея Константина Львовича Эрнста, и мы активно готовим этот фильм. Сейчас мы пишем сценарий, и делаем это достаточно давно. Но, думаю, через три-четыре месяца у нас будет стартовый вариант. Впереди ещё очень много работы над сбором материалов для фильма и консультаций с историками. [Предстоит] создание режиссёрского сценария и режиссерского мира, воссоздание эпохи, поиск актеров. Я хотел бы уложиться за два-три года, посмотрим, как пойдёт.

«Иван Грозный» стал последней работой знаменитого советского режиссёра Сергея Эйзенштейна. Первая серия вышла 16 января 1945 года, а выход второй был отложен вплоть до 1958 года.