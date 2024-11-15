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Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 указаны с учётом апскейлеров DLSS и FSR

Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 указаны с учётом апскейлеров DLSS и FSR
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12 ноября студия GSC Game World опубликовала финальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики рассказали, с какими сборками геймеры смогут поиграть в стабильных 60 FPS в различных разрешениях.

Спустя несколько дней представители студии уточнили, что системные требования указаны с учётом использования технологий масштабирования изображения. Это значит, что для комфортной игры с указанными характеристиками пользователи смогут поиграть вместе со включёнными функциями DLSS, FSR или XeSS. Без этих опций нагрузка на систему возрастёт. Какие именно апскейлеры использовались при формировании системных требований, авторы не сообщили.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на ПК и Xbox Series 20 ноября. С первого дня тайтл появится в подписке Game Pass.

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Опубликованы финальные системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2
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