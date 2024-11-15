Чат-бот ChatGPT вышел для Windows — приложение недоступно в России

Компания OpenAI объявила о выпуске чат-бота ChatGPT для операционных систем Windows 10 и Windows 11. Приложения доступно всем пользователям в Microsoft Store — его можно загрузить полностью бесплатно.

Десктопная версия ChatGPT для Windows поддерживает базовый функционал нейросети — чат-бот может отвечать как на текстовые, так и на голосовые запросы, а также способен выходить в интернет. Проверка «Чемпионата» показала, что доступ к скачиванию приложения ограничен в России — иконка «Загрузить» в Microsoft Store отключена.

Недоступное приложение ChatGPT в России Фото: Microsoft Store

ChatGPT — продвинутый чат-бот, способный отвечать на запросы пользователей в самых разных темах. Программа поддерживает в том числе русский язык, актуальная версия приложения — 4o.