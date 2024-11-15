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Боевику «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном предрекают громкий провал в кино

Боевику «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном предрекают громкий провал в кино
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По итогам предварительных показов боевик «Миссия: Красный» заработал в домашнем прокате около $ 3,7 млн. Фильм с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом может стать одним из главных кинопровалов 2024 года из-за низкого интереса зрителей.

Сейчас аналитики предрекают боевику старт в США в размере $ 30 млн — это крайне низкий показатель для ленты с производственным бюджетом в $ 250 млн. Картина уже запустилась в странах Европы, Австралии и Южной Америки, заработав неутешительные $ 28 млн. Для окупаемости картине нужно заработать не меньше $ 500 млн, отмечают эксперты.

«Миссия: Красный» рассказывает историю мистического похищения Санта-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.

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