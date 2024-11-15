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Актриса Тильда Суинтон готовится уйти из кино

Актриса Тильда Суинтон готовится уйти из кино
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Британская актриса Тильда Суинтон заявила, что готовится уйти из киноиндустрии. В интервью изданию Elle 64-летняя артистка рассказала, что драма «Комната по соседству» может стать её последним фильмом.

Как призналась звезда «Константина», «Хроник Нарнии» и многих других фильмов, она воспринимает каждую свою следующую работу последней, однако сейчас женщина действительно готова покинуть индустрию.

Часто думаю, что мой следующий фильм будет для меня последним. Я не хотела ничего сглазить, потому что мне было так весело на съёмках — от начала до конца. Я всегда думала: «Ну, это хороший вариант. Давай просто уйдём из кино, пока мы на коне». И я испытываю это чувство прямо сейчас. Чувствую, что «Комната по соседству» — последний фильм, в котором я снялась. Посмотрим, всякое может случиться.

«Комната по соседству» рассказывает историю неизлечимо больной Марты. Она просит свою близкую подругу Ингрид о последней услуге перед уходом из жизни. Лента стала обладателем «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Когда картина выйдет в мировой прокат, неизвестно.

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