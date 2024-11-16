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Вышли новые серии второго сезона «Аркейн» — финал состоится 23 ноября

Вышли новые серии второго сезона «Аркейн» — финал состоится 23 ноября
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16 ноября состоялась премьера новых серий второго сезона мультсериала «Аркейн». Для просмотра доступны четвёртый, пятый и шестой эпизоды — финальные три серии выйдут 23-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Второй сезон «Аркейна» продолжает историю Вай и Джинкс, двух сестёр, разлучённых на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Второй сезон «Аркейна» станет большим финалом для всего сериала. Однако студия Riot Games продолжит развивать киновселенную League of Legends и другими, ещё не анонсированными проектами. Финальные три серии выйдут 23 ноября.

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