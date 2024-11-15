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Зак Снайдер снимет боевик про элитных полицейских для Netflix

Зак Снайдер снимет боевик про элитных полицейских для Netflix
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Американский режиссёр Зак Снайдер готовит новый проект для онлайн-кинотеатра Netflix. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, режиссёр снимет фильм без каких-либо фантастических элементов — впервые за много лет.

Новую ленту Снайдера описывают как приземлённый драматический боевик про элитное подразделении полицейских Лос-Анджелеса, которые сталкиваются с «противоречиями между нормами закона и морали». Кто сыграет в фильме и когда он выйдет, неизвестно.

Будущий боевик станет уже четвёртой картиной Зака Снайдера, которую он снимет для Netflix. Ранее постановщик выпустил зомби-экшен «Армия мертвецов» и фантастическую дилогию «Мятежная луна». Все три ленты получили сдержанные отзывы зрителей и критиков.

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