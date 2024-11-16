Для Half-Life 2 вышел крупный апдейт с раздачей игры, «Эпизодов» и новой графикой

Студия Valve начала отмечать 20-летие культового шутера Half-Life 2. В честь юбилея игру раздают бесплатно в Steam — её могут забрать все пользователи Steam по этой ссылке. Геймеры также могут ознакомиться с документальным фильмом о создании проекта с ранее неопубликованными материалами.

Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valveю

В этот раз одной игрой и докфильмом дело не ограничилось. Отынев Half-Life 2 также вшиты продолжения — Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two. Перейти к ним можно прямо из главного меню, выбрав соответствующую игру в настройках. Сами «Эпизоды» тем временем сняли с продажи в Steam.

Помимо раздачи трёх частей серии, Valve также выпустила крупное обновление для Half-Life 2 с 3,5-часовыми комментариями от разработчиков, улучшенным освещением, обновлёнными настройками графики и исправлением багов. С полным списком изменений можно ознакомиться на специальной странице в блоге игры.