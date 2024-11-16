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Итоги BetBoom DEADLOCK CUP #3

Команда Яторо из Team Spirit по «Доте» заняла второе место на шоу-турнире по Deadlock
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Завершился шоу-турнир BetBoom DEADLOCK CUP #3 по новому шутеру от Valve под названием Deadlock.

В рамках ивента сражались команды стримеров Тимура ТраВоМаН Хафизова, Дениса relaxcis Шулаева и Олега Stray228 Бочарова, а также ростер двукратного чемпиона The International Ильи Yatoro Мулярчука из Team Spirit по Dota 2.

Несмотря на поражение в первом раунде от Relaxcis Team, команде Яторо удалось пройти по нижней сетке ивента до гранд-финала, где победу вновь одержал коллектив Дениса Шулаева.

Результаты BB Deadlock Cup #3 по Deadlock:

  • Первое место: Relaxcis Team — 600 тыс. рублей;
  • Второе место: Yatoro Team — 300 тыс. рублей;
  • Третье место: Stray228 Team — 120 тыс. рублей;
  • Четвёртое место: TpaBoMaH Team — 60 тыс. рублей.

Турнир стримеров BB Deadlock Cup #3 прошёл в онлайн-формате в период с 14 по 15 ноября. В рамках ивента четыре команды разыграли призовой фонд в размере $ 1,08 млн рублей. Звание лучшего игрока и дополнительные 100 тыс. рублей получил представитель чемпионского состава под никнеймом together.

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