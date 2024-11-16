Удивлённая Скарлетт Йоханссон — на новом кадре фильма «Мир Юрского периода: Перерождение»

Журналисты издания Empire опубликовали новый кадр из фильма «Мир Юрского периода: Перерождение». На нём изображена удивлённая героиня Скарлетт Йоханссон, держащая в руках какое-то оружие.

Будущая лента вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с последней трилогией. Однако другие подробности сюжета пока неизвестны.

Также в картине сыграли Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блейз («Манифест») и другие. Кресло режиссёра занял Гарет Эдвардс — постановщик «Создателя» и «Изгоя-один».

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля 2025 года.

Кадр с героиней Скарлетт Йоханссон