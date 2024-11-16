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Умерла актриса Светлана Светличная, звезда «Бриллиантовой руки» и «Стряпухи»

Умерла актриса Светлана Светличная, звезда «Бриллиантовой руки» и «Стряпухи»
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16 ноября в возрасте 84 лет скончалась заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Точная причина смерти не раскрывается, однако в последнее время у актрисы были серьёзные проблемы со здоровьем, а летом 2024 года у неё диагностировали опухоль мозга.

Об уходе звезды из жизни сообщила кинокритик Сусанна Альперина.

Светланы Светличной не стало. Написал мне Слава Шмыров. Первая красавица СССР… Ушла она из жизни — увы — ожидаемо. Я следила за новостями. Многие следили… Но в душе каждого зрителя она останется навсегда.

За свою карьеру Светлана Светличная снялась во множестве фильмов и сериалов. Зрителю она наиболее знакома по ролям в лентах «Бриллиантовая рука», «Стряпуха», «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны».

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