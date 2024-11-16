Опубликованы первые фото со съёмок турецкого ремейка «Холопа» — премьера 23 января

Авторы комедии «Холоп. Великолепный век» опубликовали множество кадров со съёмочной площадки фильма. На них изображены центральные герои истории и ряд стилизованных локаций.

Турецкий ремейк «Холопа» расскажет о Мете — избалованном стамбульском мажоре, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадёт в османский XVI век и очнётся конюхом в замке вельможи времён султана Сулеймана.

Главную роль в будущем фильме сыграл Керем Бюрсин («Постучись в мою дверь»). Также в ленте снялись Мелис Сезен, Эркан Колчак Кёстендиль, Мелиса Дёнгель, Джемаль Хюнал, Ахмет Мюмтаз Тайлан и другие актёры.

Премьера комедии «Холоп. Великолепный век» состоится в кинотеатрах России уже 23 января.

Первые кадры со съёмок

Фото: Kunay Film

Фото: Kunay Film

Фото: Kunay Film

Фото: Kunay Film

Фото: Kunay Film

Фото: Kunay Film

Фото: Kunay Film

Фото: Kunay Film

Фото: Kunay Film