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Звезда «Однажды ночью» Пурна Джаганнатан сыграет в сериале «Фонари» от DC

Звезда «Однажды ночью» Пурна Джаганнатан сыграет в сериале «Фонари» от DC
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Как сообщают журналисты издания Deadline, звезда сериала «Однажды ночью» Пурна Джаганнатан сыграет в сериале «Фонари» по вселенной DC. Актриса исполнит роль сдержанной и хитрой героини Зои.

Что касается других персонажей, то образ Джона Стюарта воплотит на экране звезда недавнего триллера «Ребел-Ридж» Аарон Пьер, а его наставника Хэла Джордана сыграет Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»). Гаррет Диллахант («Бойтесь ходячих мертвецов») сыграет загадочного ковбоя Уильяма Мейкона.

«Фонари» — будущий супергеройский сериал, который расскажет о двух фонарях, расследующих некое убийство в США. Производством занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Деймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).

Сроки и дата премьеры «Фонарей» пока не раскрывается. Ожидается, что выход шоу состоится не раньше 2026 года.

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