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Гейб Ньюэлл рассказал, почему Valve до сих пор не выпустила Half-Life 3

Гейб Ньюэлл рассказал, почему Valve до сих пор не выпустила Half-Life 3
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Valve выпустила документальный фильм, приуроченный к 20-летию легендарной Half-Life 2. В ролике также появился основатель компании Гейб Ньюэлл. В ролике он подробно рассказал о судьбе третьего эпизода игры.

Ко всему прочему авторы показали геймплейные наработки и локации, которые они изначально задумывали для триквела.

Видео доступно на YouTube-канале Valve. Права на видео принадлежат Valve.

По словам Ньюэлла, у команды не было чёткого видения следующего эпизода. На шестом месяце разработки вся Valve была переброшена на доделывание Left 4 Dead, а после релиза зомби-шутера коллектив счёл, что упустил идеальный момент для выпуска триквела.

Затем Valve отменила проект и решила начать делать Source 2, чтобы выпустить продолжение Half-Life уже на нём. Ещё Гейб Ньюэлл добавил, что считает личным провалом свою невозможность предложить фанатам что-то новое в третьем эпизоде.

Основатель Valve считает, что выпускать новую часть серии сугубо ради продолжения сюжета было бы неправильно по отношению к геймерам.

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