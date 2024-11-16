Зрители отлично приняли боевик «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном

15 ноября в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера боевика «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном. Посмотреть картину и сформировать своё мнение о ней уже успели как критики, так и рядовые зрители.

Фото: CinemaScore

Вторые встретили фильм гораздо лучше, чем первые: критики, в свою очередь, полностью разгромили ленту. На агрегаторе CinemaScore картина получила от зрителей оценку A-. Данный рейтинг формируется на основе опроса, который представители компании проводят среди кинозрителей непосредственно на самой премьере фильма.

«Миссия: Красный» рассказывает историю мистического похищения Санта-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.