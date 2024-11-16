Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Нахмуренный Джуд Лоу — на новых кадрах детектива «Безмолвное братство»

Нахмуренный Джуд Лоу — на новых кадрах детектива «Безмолвное братство»
Комментарии

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали целый ворох новых кадров детектива «Безмолвное братство» с Джудом Лоу. На них показаны центральные герои истории и различные локации.

Картина вдохновлена реальными событиями и рассказывает об агенте ФБР, который в 1980-х преследует неонацистскую группировку «Безмолвное братство».

Также в актёрский состав вошли Николас Холт, Тай Шеридан, Марк Мэрон, Джордж Чертов, Дэниэл Доэни, Себастьян Пижотт, Джон Варкентин, Филлип Левицки и другие. Режиссёром выступил Джастин Курзель, известный по «Макбету».

Премьера ленты «Безмолвное братство» в кинотеатрах России состоится 5 декабря.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly/Vertical

Фото: Entertainment Weekly/Vertical

Фото: Entertainment Weekly/Vertical

Фото: Entertainment Weekly/Vertical

Фото: Entertainment Weekly/Vertical

Фото: Entertainment Weekly/Vertical

Материалы по теме
Снятая на отвали бездарная комедия. Обзор «Возвращения попугая Кеши»
Снятая на отвали бездарная комедия. Обзор «Возвращения попугая Кеши»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android