Нахмуренный Джуд Лоу — на новых кадрах детектива «Безмолвное братство»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали целый ворох новых кадров детектива «Безмолвное братство» с Джудом Лоу. На них показаны центральные герои истории и различные локации.

Картина вдохновлена реальными событиями и рассказывает об агенте ФБР, который в 1980-х преследует неонацистскую группировку «Безмолвное братство».

Также в актёрский состав вошли Николас Холт, Тай Шеридан, Марк Мэрон, Джордж Чертов, Дэниэл Доэни, Себастьян Пижотт, Джон Варкентин, Филлип Левицки и другие. Режиссёром выступил Джастин Курзель, известный по «Макбету».

Премьера ленты «Безмолвное братство» в кинотеатрах России состоится 5 декабря.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly/Vertical

Фото: Entertainment Weekly/Vertical

Фото: Entertainment Weekly/Vertical

Фото: Entertainment Weekly/Vertical

Фото: Entertainment Weekly/Vertical