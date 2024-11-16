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Питер Динклэйдж и Джиллиан Андерсон сыграют в продолжении «Декстера» — инсайдер

Питер Динклэйдж и Джиллиан Андерсон сыграют в продолжении «Декстера» — инсайдер
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Как сообщает информатор Джефф Снайдер, Питер Динклэйдж («Игра престолов») и Джиллиан Андерсон («Секретные материалы: Борьба за будущее») исполнят одни из главных ролей в сериале «Декстер: Воскрешение». Кого именно сыграют актёры и другие детали инсайдер не раскрыл.

Напомним, шоу «Декстер: Воскрешение» выступит прямым продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году. К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си Холл.

Подробности сюжета, актёрский состав и другие детали предстоящего сериала пока неизвестны. Вероятно, больше деталей станет известно после выхода первого тизера.

Премьера сериала «Декстер: Воскрешение» состоится летом 2025 года.

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