Расписание первого европейского RMR к «мэйджору» в Шанхае по CS2 на 17 ноября

17 ноября стартует отборочный ивент среди европейских команд, приуроченный к чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Stike 2.

В рамках первого дня соревнования состоятся первые два раунда отборов, по итогам которых каждый из участников проведёт по две серии. Все игры пройдут в формате «до одной победы».

Расписание матчей европейского RMR A по CS2 на 17 ноября, воскресенье:

7:00. Первый раунд, Natus Vincere (Украина) — fnatic (Европа);

7:00. Первый раунд, Team Vitality (Европа) — GamerLegion (Европа);

8:00. Первый раунд, MOUZ (Европа) — Nemiga Gaming (Россия) ;

; 8:00. Первый раунд, FaZe Clan (Европа) — Cloud9 (Россия) ;

; 9:00. Первый раунд, SAW (Португалия) — SINNERS Esports (Чехия);

9:00. Первый раунд, Team Falcons (Дания) — Dynamo Eclot (Чехия);

10:00. Первый раунд, Sangal Esports (Европа) — Rebels Gaming (Польша);

10:00. Первый раунд, BetBoom Team (Россия) — UNiTY esports (Чехия);

11:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);

11:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);

12:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);

12:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);

13:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);

13:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);

14:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);

14:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1).

Турнир Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A по CS2 проходит в LAN-формате в период с 17 по 20 ноября в Шанхае, Китай. В рамках ивента 16 команд разыграют семь слотов на китайском мэйджоре.