Расписание первого европейского RMR к «мэйджору» в Шанхае по CS2 на 17 ноября
17 ноября стартует отборочный ивент среди европейских команд, приуроченный к чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Stike 2.
В рамках первого дня соревнования состоятся первые два раунда отборов, по итогам которых каждый из участников проведёт по две серии. Все игры пройдут в формате «до одной победы».
Расписание матчей европейского RMR A по CS2 на 17 ноября, воскресенье:
- 7:00. Первый раунд, Natus Vincere (Украина) — fnatic (Европа);
- 7:00. Первый раунд, Team Vitality (Европа) — GamerLegion (Европа);
- 8:00. Первый раунд, MOUZ (Европа) — Nemiga Gaming (Россия);
- 8:00. Первый раунд, FaZe Clan (Европа) — Cloud9 (Россия);
- 9:00. Первый раунд, SAW (Португалия) — SINNERS Esports (Чехия);
- 9:00. Первый раунд, Team Falcons (Дания) — Dynamo Eclot (Чехия);
- 10:00. Первый раунд, Sangal Esports (Европа) — Rebels Gaming (Польша);
- 10:00. Первый раунд, BetBoom Team (Россия) — UNiTY esports (Чехия);
- 11:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
- 11:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);
- 12:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
- 12:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);
- 13:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
- 13:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);
- 14:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
- 14:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1).
Турнир Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A по CS2 проходит в LAN-формате в период с 17 по 20 ноября в Шанхае, Китай. В рамках ивента 16 команд разыграют семь слотов на китайском мэйджоре.
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