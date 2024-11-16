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Расписание Perfect World Shanghai Major 2024: Europe RMR A по Counter-Strike 2 на 17 ноября

Расписание первого европейского RMR к «мэйджору» в Шанхае по CS2 на 17 ноября
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17 ноября стартует отборочный ивент среди европейских команд, приуроченный к чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Stike 2.

В рамках первого дня соревнования состоятся первые два раунда отборов, по итогам которых каждый из участников проведёт по две серии. Все игры пройдут в формате «до одной победы».

Расписание матчей европейского RMR A по CS2 на 17 ноября, воскресенье:

  • 7:00. Первый раунд, Natus Vincere (Украина) — fnatic (Европа);
  • 7:00. Первый раунд, Team Vitality (Европа) — GamerLegion (Европа);
  • 8:00. Первый раунд, MOUZ (Европа) — Nemiga Gaming (Россия);
  • 8:00. Первый раунд, FaZe Clan (Европа) — Cloud9 (Россия);
  • 9:00. Первый раунд, SAW (Португалия) — SINNERS Esports (Чехия);
  • 9:00. Первый раунд, Team Falcons (Дания) — Dynamo Eclot (Чехия);
  • 10:00. Первый раунд, Sangal Esports (Европа) — Rebels Gaming (Польша);
  • 10:00. Первый раунд, BetBoom Team (Россия) — UNiTY esports (Чехия);
  • 11:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
  • 11:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);
  • 12:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
  • 12:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);
  • 13:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
  • 13:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);
  • 14:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
  • 14:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1).

Турнир Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR A по CS2 проходит в LAN-формате в период с 17 по 20 ноября в Шанхае, Китай. В рамках ивента 16 команд разыграют семь слотов на китайском мэйджоре.

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