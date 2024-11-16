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Мультфильм «Ледниковый период 6» выйдет 18 декабря 2026 года

Мультфильм «Ледниковый период 6» выйдет 18 декабря 2026 года
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Как сообщают журналисты издания Variety, компания Disney обновила свой график релизов. Из него стало известно, что мультфильм «Ледниковый период 6» выйдет 18 декабря 2026 года. Ранее в эту дату студия планировала выпустить безымянный фильм по «Звёздным войнам».

«Ледниковый период 6» — продолжение знаменитой франшизы, действие которой разворачивается 20 тысяч лет назад во времена Ледникового периода. Официально Disney анонсировала мультфильм 9 ноября, однако о его существовании известно ещё с 2022 года.

Предыдущие части франшизы выходили из-под крыла студии Blue Sky, но в 2021 году она была закрыта. Данное решение Disney оправдала пандемийными издержками.

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