Team Secret с Пуппеем первой покинула отборочные к ESL One Bangkok по «Доте»
Европейская команда Team Secret заняла последнее место в закрытых квалификациях Восточной Европы к топ-турниру ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.
Новый состав легендарного эстонского киберспортсмена Клемента Puppey Иванова лишился всех шансов пройти на чемпионат в Таиланде, даже несмотря на смену региона.
Так, в первом раунде «сикреты» всухую проиграли российской L1GA TEAM, а в матче на вылет коллектив Пуппея уступил молодёжному ростеру украинской Natus Vincere со счётом 1:2.
Состав Team Secret по «Доте»:
- Алтангинж 423 Билгүүн;
- Алексей Ainkrad Дивеевский;
- Мунхджин seimei Батсайхан;
- Михаил Kyzko Галкин;
- Клемент Puppey Иванов;
- Сонг Heen Го Ли (тренер);
- Тью ah fu Сун Чуан (тренер).
Ранее Team Secret представила обновлённый состав с двумя монгольскими киберспортсменами и перешла в Восточную Европу.
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