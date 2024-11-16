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Team Secret с Пуппеем первой покинула отборочные к ESL One Bangkok по «Доте»

Европейская команда Team Secret заняла последнее место в закрытых квалификациях Восточной Европы к топ-турниру ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.

Новый состав легендарного эстонского киберспортсмена Клемента Puppey Иванова лишился всех шансов пройти на чемпионат в Таиланде, даже несмотря на смену региона.

Так, в первом раунде «сикреты» всухую проиграли российской L1GA TEAM, а в матче на вылет коллектив Пуппея уступил молодёжному ростеру украинской Natus Vincere со счётом 1:2.

Состав Team Secret по «Доте»:

Алтангинж 423 Билгүүн;

Алексей Ainkrad Дивеевский;

Мунхджин seimei Батсайхан;

Михаил Kyzko Галкин;

Клемент Puppey Иванов;

Сонг Heen Го Ли (тренер);

Тью ah fu Сун Чуан (тренер).

Ранее Team Secret представила обновлённый состав с двумя монгольскими киберспортсменами и перешла в Восточную Европу.