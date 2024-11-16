«Нет у меня уже этого авантюризма»: 9pasha — о том, почему покинул про-сцену Dota 2

Экс-киберспортсмен и стример Павел 9Pasha Хвастунов в интервью «Чемпионату» пояснил, почему завершил свою профессиональную карьеру в Dota 2 и перешёл в сферу медиа.

Оффлейнер «золотого состава» Virtus.pro отметил, что из-за высокой конкуренции ему придётся потратить слишком много времени, чтобы набрать форму.

Желание вернуться периодически появляется, но я пытаюсь его как можно быстрее тушить. Чтобы играть на топ-уровне, нужно не вылезая сидеть за компьютером месяцами — а по-хорошему и весь год так прожить. А я, если честно, не готов потратить столько времени. К тому же я не могу ответить, в какой форме в итоге буду. И когда ты ставишь на кон столько времени, а в конце неизвестность — ну, мне уже в таком возрасте тяжело. Нет у меня уже этого авантюризма, какой-то юношеской безбашенности, когда «всё или ничего». Такого у меня уже нет.

Хвастунов завершил карьеру после поражения на отборочных к The International 2022. О том, чем он занимается сейчас и как смотрит на современную про-доту — в большом интервью нашему изданию.