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Вышел русский трейлер фильма «Присяжный №2» с озвучкой от RHS

Вышел русский трейлер фильма «Присяжный №2» с озвучкой от RHS
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Вышел дублированный трейлер фильма «Присяжный №2» Клинта Иствуда с профессиональной озвучкой от студии Red Head Sound. Дата выхода ленты в кинотеатрах России пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Warner Bros.

Картина рассказывает о судебном процессе по делу об убийстве, где один из присяжных понимает, что именно он может быть виновен в смерти жертвы, и пытается спасти обвиняемого, не свидетельствуя против самого себя. Ранее 94-летний Клинт Иствуд называл ленту «своим последним фильмом», с которым он может уйти из кино «с высоко поднятой головой».

Главные роли в фильме сыграли Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), Зои Дойч («Горе-творец»), Дж. К. Симмонс («Одержимость») и другие актёры.

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