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«Думаю, это тяжело пережить»: 9pasha — о багах в Dota 2 во время The International 2024

Стример и аналитик Dota 2 Павел 9Pasha Хвастунов поддержал своего экс-тиммейта по Virtus.pro Романа RAMZES666 Кушнарёва, который решил взять перерыв в карьере после чемпионата мира The International 2024.

В интервью «Чемпионату» Павел вспомнил, что в решающей игре за выход в финал Рамзес столкнулся с проблемами внутри игры.

Человек играет за выход в гранд-финал The International, и у него ломается герой. У него на «Думе» кнопки не работают, он вылетает из игры. Честно, я думаю… наверное, это тяжело пережить. Я Роме желаю всего самого хорошего, но, если бы у меня такое произошло, я бы был… очень злой. И, скорее всего, в один момент я просто потерялся бы.

При этом 9Pasha отметил, что Кушнарёв легко сможет вернуться на про-сцену по ходу сезона:

Понимание у него на очень высоком уровне, он много где поиграл, на разных ролях, и как дотер Роман знает очень много, безумно много. И механически он игрок хороший, ещё молодой, и если надо будет как-то поднять уровень ещё повыше, то он сможет это сделать. В этом сезоне всё зависит от его желания.