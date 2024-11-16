В Китае разыграли 70 млн юаней на турнире по игре Honor of Kings

Завершился чемпионат King Pro League Grand Finals 2024 по игре Honor of Kings с призовым фондом 70 млн юаней.

В рамках соревнования 12 китайских команд более месяца сражались за общий призовой фонд, практически равный 1 млрд рублей. В финале турнира столкнулись коллективы AG Super Play и Wolves. Решающий матч завершился победой первого состава со счётом 4:2.

Результаты KPL GF 2024 по HoK:

Первое место: AG Super Play (Китай) — 22 млн юаней;

Второе место: Wolves (Китай) — 10 млн юаней;

Третье место: KuaiShow Gaming (Китай) — 8 млн юаней;

Четвёртое место: eStar Pro (Китай) — 6 млн юаней;

5-6-е место: Rogue Warriors (Китай), Weibo Gaming (Китай) — 4,5 млн юаней;

7-8-е место: LGD NBW (Китай), EDward Gaming (Китай) — 3,5 млн юаней;

9-11-е место: TOP Esports Armor (Китай), Talent Gaming (Китай), Dragon Ranger Gaming (Китай) — 2,2 млн юаней;

12-е место: Team WE (Китай) — 1,4 млн юаней.

Топ-турнир KPL GF 2024 по HoK прошёл в LAN-формате в период со 2 октября по 16 ноября в четырёх городах Китая. В рамках ивента 12 команд разыграли призовой фонд в размере 70 млн юаней.