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Турнир 1win Series Dota 2 Fall по Dota 2: участники, призовой фонд, формат, даты проведения

Анонсирован онлайн-турнир по «Доте» с Team Spirit, Team Liquid и Gaimin Gladiators
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Анонсирован онлайн-турнир 1win Series Dota 2 Fall по Dota 2 с топовыми командами и призовым фондом $ 100 тыс.

Ивент будет состоять из двух частей. Первая стадия представляет из себя две группы в GSL-формате, по итогам которых лишь половина участников пройдёт в плей-офф. Что касается решающей стадии, это single-elimination сетка с играми до двух побед и best-of-5 гранд-финалом.

Список участников 1w Series Dota 2 Fall по «Доте»

Группа A:

  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • Nigma Galaxy (Ливан);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Team Secret (Восточная Европа).

Группа B:

  • 1win Team (Россия);
  • OG (Европа);
  • PARIVISION (Россия);
  • Team Spirit (Россия).

Онлайн-турнир 1w Series Fall по «Доте» пройдёт в период с 19 по 22 ноября. В рамках соревнования восемь участников разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс.

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