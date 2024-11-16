Анонсирован онлайн-турнир по «Доте» с Team Spirit, Team Liquid и Gaimin Gladiators
Анонсирован онлайн-турнир 1win Series Dota 2 Fall по Dota 2 с топовыми командами и призовым фондом $ 100 тыс.
Ивент будет состоять из двух частей. Первая стадия представляет из себя две группы в GSL-формате, по итогам которых лишь половина участников пройдёт в плей-офф. Что касается решающей стадии, это single-elimination сетка с играми до двух побед и best-of-5 гранд-финалом.
Список участников 1w Series Dota 2 Fall по «Доте»
Группа A:
- Gaimin Gladiators (Европа);
- Nigma Galaxy (Ливан);
- Team Liquid (Швеция);
- Team Secret (Восточная Европа).
Группа B:
- 1win Team (Россия);
- OG (Европа);
- PARIVISION (Россия);
- Team Spirit (Россия).
Онлайн-турнир 1w Series Fall по «Доте» пройдёт в период с 19 по 22 ноября. В рамках соревнования восемь участников разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс.
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