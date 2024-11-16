Анонсирован онлайн-турнир по «Доте» с Team Spirit, Team Liquid и Gaimin Gladiators

Анонсирован онлайн-турнир 1win Series Dota 2 Fall по Dota 2 с топовыми командами и призовым фондом $ 100 тыс.

Ивент будет состоять из двух частей. Первая стадия представляет из себя две группы в GSL-формате, по итогам которых лишь половина участников пройдёт в плей-офф. Что касается решающей стадии, это single-elimination сетка с играми до двух побед и best-of-5 гранд-финалом.

Список участников 1w Series Dota 2 Fall по «Доте»

Группа A:

Gaimin Gladiators (Европа);

Nigma Galaxy (Ливан);

Team Liquid (Швеция);

Team Secret (Восточная Европа).

Группа B:

1win Team (Россия) ;

; OG (Европа);

PARIVISION (Россия) ;

; Team Spirit (Россия).

Онлайн-турнир 1w Series Fall по «Доте» пройдёт в период с 19 по 22 ноября. В рамках соревнования восемь участников разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс.