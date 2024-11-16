Сборы мультфильма «Дикий робот» превысили $ 300 млн

16 ноября сборы мультфильма «Дикий робот» достигли отметки $ 300 млн. Лента продолжает уверенно наращивать кассу по миру, уже отбив свой бюджет в $ 70 млн и получая всё больше положительных отзывов от зрителей по всему миру.

«Дикий робот» во многом повторяет судьбу другого мультфильма студии Dreamworks — «Кота в сапогах: Последнее желание». Прошлое творение компании также стартовало в прокате неутешительно, однако со временем набрало популярность, собрав в итоге около $ 480 млн. Сможет ли новинка достигнуть того же результата, неизвестно.

«Дикий робот» рассказывает историю робота ROZZUM 7134 (Роз), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.