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Звезда «Великого уравнителя» Дензел Вашингтон никогда полностью не смотрел свои фильмы

Звезда «Великого уравнителя» Дензел Вашингтон никогда полностью не смотрел свои фильмы
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Звезда «Великого уравнителя» Дензел Вашингтон дал большое интервью журналистам издания The Sunday Times. В ходе разговора актёр признался, что никогда полностью не смотрел ни один из своих фильмов.

По словам артиста, когда он смотрит ленты со своим участием, то начинает подмечать свои ошибки и неточности.

Всё, что ты видишь на экране, это твои ошибки. И вообще, зачем ты это сделал?

Последним крупным фильмом с участием Дензела Вашингтона стал «Гладиатор 2» — продолжение знаменитого пеплума Ридли Скотта. В нём актёр исполнил роль римского императора Макринуса.

Ленту уже можно посмотреть в странах Европы, Азии и Австралии, а до Северной Америки картина доберётся 22-го числа.

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