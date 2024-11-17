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«Покупать игру можно»: юристы прокомментировали слух о запрете S.T.A.L.K.E.R. 2 в РФ

«Покупать игру можно»: юристы прокомментировали слух о запрете S.T.A.L.K.E.R. 2 в РФ
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Последние несколько дней среди российских геймеров активно циркулирует слух, что покупка шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может грозить уголовной ответственностью. Теперь данную ситуацию прокомментировали юристы.

Они заявили, что проект не запретят, пока украинская студия GSC Game World открыто не признается в спонсировании терроризма и в игре не найдут экстремизм.

Игру не запретят, пока GSC открыто не признаются в спонсировании терроризма и в игре не найдут экстремизм, а пока этого не произошло — покупать и продавать игру можно.

Для прохождения основной сюжетной кампании игрокам понадобится приблизительно 40 часов. Ко всему прочему в тайтле будут предусмотрены четыре концовки — на финал истории влияют и некоторые второстепенные задания.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится уже 20 ноября на ПК и Xbox Series. С первого дня тайтл появится в магазине GOG, а также в Steam.

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