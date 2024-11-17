Сборы драмы «Любовь Советского Союза» превысили 300 млн рублей

17 ноября сборы драматического фильма «Любовь Советского Союза» в кинотеатрах России превысили 300 млн рублей. Чтобы достигнуть такого результата, ленте понадобилось полторы недели — премьера состоялась 7-го числа.

Фото: «Фонд Кино»

«Любовь Советского Союза» рассказывает о грандиозной эпохе через историю жизни «женщины, которая бьётся за свою любовь в стремительно меняющемся мире», — звезды советского театра и кино 1930-х Галины Ковровой. Сюжет основан на реальных событиях, а сами события охватят в том числе Великую Отечественную войну.

Главную роль в фильме сыграла Ангелина Стречина («Пищеблок»), вместе с ней в картине роли также исполнили Роман Васильев («Бедный олигарх»), Кирилл Кузнецов («Лихач»), Ангелина Поплавская («Мастер») и другие актёры. Режиссёром выступили Никита Высоцкий («Союз спасения») и Илья Лебедев («Безопасность»).