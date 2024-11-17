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Муфаса и Шрам — на персональных постерах фильма «Муфаса: Король Лев»

Муфаса и Шрам — на персональных постерах фильма «Муфаса: Король Лев»
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Компания Disney опубликовала персональные постеры фильма «Муфаса: Король Лев». На них изображены Муфаса, Шрам, Тимон и Пумба.

Напомним, повествование в картине будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром ленты выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Мировая премьера ленты «Муфаса: Король Лев» состоится уже 20 декабря. Будут ли картину показывать в России на новогодних праздниках, пока неясно.

Персональные постеры

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

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