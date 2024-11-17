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Костюм Джерарда Батлера на съёмках фильма «Как приручить дракона» весил 40 килограммов

Костюм Джерарда Батлера на съёмках фильма «Как приручить дракона» весил 40 килограммов
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Джерард Батлер пообщался с журналистами издания Collider. В ходе интервью актёр рассказал, как проходили съёмки фильма «Как приручить дракона». По его словам, климат в Северной Ирландии очень жестокий, поэтому команда постоянно мёрзла.

Однако Батлеру было жарко из-за костюма Стоика Обширного, чью роль он исполнил в картине. Актёр заявил, что общий вес одежды со щитом, мечом и шлемом составлял 40 килограммов.

Когда я носил меч, щит и шлем, которые и так невероятно тяжёлые, общий вес моей экипировки вместе с многослойной одеждой составлял 90 килограммов. Даже в самый холодный день я обливался потом, потому что в костюме было жарко, как в печке.

«Как приручить дракона» — одна из самых популярных франшиз DreamWorks Animation, принёсшая своим создателям более $ 1,5 млрд. Серия анимационных картин рассказывает о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой крылатые создания мирятся со своими злейшими врагами викингами.

Премьера фильма «Как приручить дракона» состоится 13 июня 2025 года.

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