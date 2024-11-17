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Опубликованы 29 минут геймплея симулятора жизни InZOI в стиле The Sims

Опубликованы 29 минут геймплея симулятора жизни InZOI в стиле The Sims
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На канале ENFANT TERRIBLE были опубликованы 29 минут геймплея симулятора жизни InZOI в стиле The Sims. В ролике показали прогулку по городу, посещение парка аттракционов, общение с прохожими, редактор квартиры и персонажа.

Видео доступно на YouTube-канале ENFANT TERRIBLE. Права на видео принадлежат Krafton.

Напомним, InZOI — симулятор жизни в стиле The Sims, который разрабатывают на движке Unreal Engine 5. Авторы обещают глубокую симуляцию окружающего мира, тонну геймплейных возможностей и поддержку модификаций сообщества.

Проект поступит в продажу 28 марта 2025 года в раннем доступе Steam, хотя изначально авторы планировали выпустить игру до конца 2024 года.

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