Новые серии «Аркейна» получили высочайшие оценки зрителей

16 ноября состоялась премьера новых серий второго сезона мультсериала «Аркейн». Для просмотра доступны четвёртый, пятый и шестой эпизоды. Согласно агрегатору IMDb, зрители встретили свежие серии с полным восторгом — даже лучше, чем первые.

Шестой эпизод и вовсе получил 9,8 балла из 10 возможных. Критики и рядовые зрители сходятся во мнении, что продолжение сериала получилось шедевральным.

Фото: IMDb

Рейтинг серий второго сезона «Аркейн»

1 эпизод Heavy Is the Crown — 9,1/10 ;

; 2 эпизод Watch It All Burn — 9,1/10 ;

; 3 эпизод Finally Got The Name Right — 9,6/10 ;

; 4 эпизод Paint the Town Blue — 9,3/10 ;

; 5 эпизод Blisters And Bedrock — 9,6/10 ;

; 6 эпизод The Message Hidden Within the Pattern — 9,8/10.

Сиквел шоу продолжает историю Вай и Джинкс, двух сестёр, разлучённых на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном. Это финал всей истории, которая основана на культовой MOBA-игре League of Legends.

Финальные три серии выйдут 23 ноября.