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Новые серии «Аркейна» получили высочайшие оценки зрителей

Новые серии «Аркейна» получили высочайшие оценки зрителей
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16 ноября состоялась премьера новых серий второго сезона мультсериала «Аркейн». Для просмотра доступны четвёртый, пятый и шестой эпизоды. Согласно агрегатору IMDb, зрители встретили свежие серии с полным восторгом — даже лучше, чем первые.

Шестой эпизод и вовсе получил 9,8 балла из 10 возможных. Критики и рядовые зрители сходятся во мнении, что продолжение сериала получилось шедевральным.

Фото: IMDb

Рейтинг серий второго сезона «Аркейн»

  • 1 эпизод Heavy Is the Crown — 9,1/10;
  • 2 эпизод Watch It All Burn — 9,1/10;
  • 3 эпизод Finally Got The Name Right — 9,6/10;
  • 4 эпизод Paint the Town Blue — 9,3/10;
  • 5 эпизод Blisters And Bedrock — 9,6/10;
  • 6 эпизод The Message Hidden Within the Pattern — 9,8/10.

Сиквел шоу продолжает историю Вай и Джинкс, двух сестёр, разлучённых на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном. Это финал всей истории, которая основана на культовой MOBA-игре League of Legends.

Финальные три серии выйдут 23 ноября.

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