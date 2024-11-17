Новые серии «Аркейна» получили высочайшие оценки зрителей

16 ноября состоялась премьера новых серий второго сезона мультсериала «Аркейн». Для просмотра доступны четвёртый, пятый и шестой эпизоды. Согласно агрегатору IMDb, зрители встретили свежие серии с полным восторгом — даже лучше, чем первые.
Шестой эпизод и вовсе получил 9,8 балла из 10 возможных. Критики и рядовые зрители сходятся во мнении, что продолжение сериала получилось шедевральным.
Фото: IMDb
Рейтинг серий второго сезона «Аркейн»
- 1 эпизод Heavy Is the Crown — 9,1/10;
- 2 эпизод Watch It All Burn — 9,1/10;
- 3 эпизод Finally Got The Name Right — 9,6/10;
- 4 эпизод Paint the Town Blue — 9,3/10;
- 5 эпизод Blisters And Bedrock — 9,6/10;
- 6 эпизод The Message Hidden Within the Pattern — 9,8/10.
Сиквел шоу продолжает историю Вай и Джинкс, двух сестёр, разлучённых на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном. Это финал всей истории, которая основана на культовой MOBA-игре League of Legends.
Финальные три серии выйдут 23 ноября.