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Боевик «Миссия: Красный» заработал всего $ 10 млн за первый день в США

Боевик «Миссия: Красный» заработал всего $ 10 млн за первый день в США
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15 ноября в кинотеатрах по всему миру состоялась премьера боевика «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном. За первые сутки проката в США лента заработала всего $ 10,9 млн. Данные о сборах в остальном мире пока отсутствуют.

Бюджет фильма составил $ 250 млн, поэтому для окупаемости боевику необходимо заработать как минимум $ 500 млн. Судя по скромному старту в отечественных кинотеатрах, достигнуть подобной суммы лента вряд ли сможет.

«Миссия: Красный» рассказывает историю мистического похищения Санта-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.

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