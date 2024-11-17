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«Больше и громче, но не лучше»: первые зрители сдержанно приняли фильм «Гладиатор 2»

«Больше и громче, но не лучше»: первые зрители сдержанно приняли фильм «Гладиатор 2»
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Первые зрители уже успели посмотреть и составить мнение о фильме «Гладиатор 2» Ридли Скотта. События картины разворачиваются спустя 25 лет после сюжета оригинала. Лента связана с первым фильмом с Расселом Кроу в главной роли и рассказывает историю о восстании нового гладиатора.

Рецензенты приняли картину сдержанно. К примеру, на агрегаторе IMDb рейтинг ленты составил 7,1 балла на основе 21 тыс. оценок. Зрители и критики ругают фильм за заимствование многих элементов из первой части, неудачные диалоги и слабое развитие героев. Однако посмотревшим понравились захватывающий темп повествования истории, отличные декорации, костюмы и эффекты

Что пишут первые рецензенты о фильме «Гладиатор 2»:

Хоть Ридли Скотт демонстрирует захватывающие гладиаторские бои, а Дензел Вашингтон затмевает своей игрой каждую сцену, «Гладиатор 2» — это вторичный сюжет и неспособность вырваться из тени своего предшественника, что не позволяет ему достичь того же легендарного статуса, что и оригинал.
Ридли Скотт не утратил своего таланта, но в конечном итоге «Гладиатор 2» оказался обесценен из-за мучительного осознания того, что в первом фильме этот материал казался более свежим…
Всё грандиозное великолепие Ридли Скотта подрывается сценарием, трагически обременённым штампами и персонажами, которые совершают глупые поступки.

Премьера ленты состоялась 15 ноября в Европе, а 22-го числа доберётся и до США.

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