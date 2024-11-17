Team Falcons по CS2 выиграла первую серию с момента присоединения Симпла

Датская Team Falcons по Counter-Strike 2 одержала первую победу с Александром s1mple Костылевым в составе.

В рамках RMR-ивента, приуроченного к международному чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по CS2, «соколы» столкнулись с чешской Dynamo Eclot. По итогам напряжённого противостояния со счётом 16:13 команда Симпла одолела оппонента, который изначально считался явным аутсайдером в матче.

Эта победа позволила новому составу Team Falcons прервать череду поражений. Во втором раунде соревнования «фалконы» дали бой европейской FaZe Clan, но уступили коллективу Финна karrigan Андерсена по итогам дополнительных раундов. Следующим оппонентом Симпла на турнире станет португальская SAW.