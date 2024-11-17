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Новая команда Ame прошла на топ-турнир по Dota 2 в Таиланде

Новая команда Ame прошла на топ-турнир по Dota 2 в Таиланде
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Китайский звёздный «микс» под названием Gaozu стал победителем закрытых квалификаций к топ-турниру ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 в Китае.

В матче за слот на международном чемпионате новый состав Вана Ame Чуньюй столкнулся с бывшим коллективом киберспортсмена Xtreme Gaming. В итоге победителем из серии вышла Gaozu, одолевшая оппонента со счётом 3:2. Также в отборочных участвовали такие команды, как Yakult's Brothers и TEAM TURTLE.

Состав Gaozu по «Доте»:

  • Ван Ame Чуньюй;
  • Чжан Paparazi灬 Чэньчжу
  • Тиа JT- Чжун Вэн;
  • Чжао XinQ Цзысин;
  • Дин Dy Конг.

Турнир ESL One Bangkok 2024 станет вторым ивентом в рамках нового сезона ESL Pro Tour по Dota 2. На чемпионате в Таиланде 12 команд разыграют $ 1 млн и 20 940 EPT-очков.

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