Новая команда Ame прошла на топ-турнир по Dota 2 в Таиланде

Китайский звёздный «микс» под названием Gaozu стал победителем закрытых квалификаций к топ-турниру ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 в Китае.

В матче за слот на международном чемпионате новый состав Вана Ame Чуньюй столкнулся с бывшим коллективом киберспортсмена Xtreme Gaming. В итоге победителем из серии вышла Gaozu, одолевшая оппонента со счётом 3:2. Также в отборочных участвовали такие команды, как Yakult's Brothers и TEAM TURTLE.

Состав Gaozu по «Доте»:

Ван Ame Чуньюй;

Чжан Paparazi灬 Чэньчжу

Тиа JT- Чжун Вэн;

Чжао XinQ Цзысин;

Дин Dy Конг.

Турнир ESL One Bangkok 2024 станет вторым ивентом в рамках нового сезона ESL Pro Tour по Dota 2. На чемпионате в Таиланде 12 команд разыграют $ 1 млн и 20 940 EPT-очков.