Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 1. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор «Доктора Хауса» рассказал, почему в шоу часто ставили диагноз волчанки неверно

Автор «Доктора Хауса» рассказал, почему в шоу часто ставили диагноз волчанки неверно
Аудио-версия:
Комментарии

Автор культового сериала «Доктор Хаус» Дэвид Шор дал большое интервью изданию Entertainment Weekly в честь 20-й годовщины проекта. В ходе разговора журналисты спросили Шора, почему герои настолько часто ставили пациентам диагноз «волчанка», хотя подтвердился он только единожды.

По словам шоураннера, команда искала серьёзные болезни, которые могли проявляться по-разному. Волчанка стала идеальным кандидатом из-за множества симптомов.

Правда в том, что мы искали серьёзные болезни, которые могли бы проявляться по-разному. К сожалению для многих и к счастью для нас, волчанка стала идеальным кандидатом. У неё множество симптомов, поэтому диагноз зачастую мог оказываться неверным.

Финальный эпизод «Доктора Хауса» вышел 21 мая 2012 года. Всего сериал получил 176 серий.

Материалы по теме
Главный триллер года и лучшая роль Хью Гранта. Обзор фильма «Еретик»
Главный триллер года и лучшая роль Хью Гранта. Обзор фильма «Еретик»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android