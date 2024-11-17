Автор «Доктора Хауса» рассказал, почему в шоу часто ставили диагноз волчанки неверно

Автор культового сериала «Доктор Хаус» Дэвид Шор дал большое интервью изданию Entertainment Weekly в честь 20-й годовщины проекта. В ходе разговора журналисты спросили Шора, почему герои настолько часто ставили пациентам диагноз «волчанка», хотя подтвердился он только единожды.

По словам шоураннера, команда искала серьёзные болезни, которые могли проявляться по-разному. Волчанка стала идеальным кандидатом из-за множества симптомов.

Правда в том, что мы искали серьёзные болезни, которые могли бы проявляться по-разному. К сожалению для многих и к счастью для нас, волчанка стала идеальным кандидатом. У неё множество симптомов, поэтому диагноз зачастую мог оказываться неверным.

Финальный эпизод «Доктора Хауса» вышел 21 мая 2012 года. Всего сериал получил 176 серий.