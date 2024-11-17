Новый состав BOOM Esports прошёл на топ-турнир ESL One Bangkok 2024 по Dota 2

Филиппинский состав BOOM Esports отобрался на международный чемпионат ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 в Таиланде.
В рамках закрытых региональных отборочных сразились восемь команд, представляющих Юго-Восточную Азию. В итоге на чемпионате в Таиланде выступит BOOM Esports, которая в гранд-финале одолела ростер Aurora Gaming со счётом 3:2. Последняя карта решающей серии длилась более 88 минут.
Несмотря на то что в рамках отборочных выступали такие именитые теги, как Aurora и Talon Esports, ростер BOOM Esports, который окончательно сформировался лишь 31 октября, вышел на ESL One Bangkok 2024 без единого поражения.
Состав BOOM Esports по «Доте»:
- Сулия JaCkky Кхоомфетсавонг;
- Мак Mac Николсон Вильянуэва;
- Саифул Fbz Ильхам;
- Тимс TIMS Рандруп;
- Жунюэль Jaunuel Арцилла;
- Чай Mushi Ё Фун (тренер).
Топ-турнир ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках соревнования 12 команд разыграют 20 940 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.