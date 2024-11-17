Новый состав BOOM Esports прошёл на топ-турнир ESL One Bangkok 2024 по Dota 2

Филиппинский состав BOOM Esports отобрался на международный чемпионат ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 в Таиланде.

В рамках закрытых региональных отборочных сразились восемь команд, представляющих Юго-Восточную Азию. В итоге на чемпионате в Таиланде выступит BOOM Esports, которая в гранд-финале одолела ростер Aurora Gaming со счётом 3:2. Последняя карта решающей серии длилась более 88 минут.

Несмотря на то что в рамках отборочных выступали такие именитые теги, как Aurora и Talon Esports, ростер BOOM Esports, который окончательно сформировался лишь 31 октября, вышел на ESL One Bangkok 2024 без единого поражения.

Состав BOOM Esports по «Доте»:

Сулия JaCkky Кхоомфетсавонг;

Мак Mac Николсон Вильянуэва;

Саифул Fbz Ильхам;

Тимс TIMS Рандруп;

Жунюэль Jaunuel Арцилла;

Чай Mushi Ё Фун (тренер).

Топ-турнир ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках соревнования 12 команд разыграют 20 940 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.