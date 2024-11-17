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Боевик «Форсаж. Полный вперёд!» выйдет в России 19 декабря — русский трейлер

Боевик «Форсаж. Полный вперёд!» выйдет в России 19 декабря — русский трейлер
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Вышел дублированный трейлер боевика «Форсаж. Полный вперёд!» — лента не имеет отошения к другой одноимённой популярной кинофрашизе. Из ролика стало известно, что премьера картины в России состоится 19 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат IndustryWorks Studios.

Согласно синопсису, вор-профессионал с подельником решают провернуть последнее дело — ограбить криминального босса и уйти на покой с кучей денег. Когда дерзкое ограбление идёт не по плану, вор сбегает с деньгами, но решает во что бы то ни стало спасти схваченного друга.

В актёрский состав вошли Лу Даймонд Филлипс, Брэдли Страйкер, Ли Мадждуб, Алиша-Мари Ахамед, Фэй Рен, Филип Грэйнджер, Саймон Чин, Элан Росс Гибсон и другие. Режиссёром выступил Джеймс Клэйтон, работавший над «Сверхъестественным» и «Гранью».

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