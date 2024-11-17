Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel
22 декабря стартует третий сезон мультсериала «Что, если…?». Проект рассказывает об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывали Т'Чаллу в образе Звёздного Лорда, злую версию Доктора Стрэнджа и других.
Премьера первой серии третьего сезона состоится в стриминговом сервисе Disney+. Остальные эпизоды будут выходить ежедневно вплоть до премьеры финала 29 декабря.
Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Что, если...?»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 декабря
|2-я серия
|23 декабря
|3-я серия
|24 декабря
|4-я серия
|25 декабря
|5-я серия
|26 декабря
|6-я серия
|27 декабря
|7-я серия
|28 декабря
|8-я серия
|29 декабря
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