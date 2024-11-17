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Мультсериал Что, если...? от Marvel, 3-й сезон (2024) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Что, если...?» от Marvel
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22 декабря стартует третий сезон мультсериала «Что, если…?». Проект рассказывает об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывали Т'Чаллу в образе Звёздного Лорда, злую версию Доктора Стрэнджа и других.

Премьера первой серии третьего сезона состоится в стриминговом сервисе Disney+. Остальные эпизоды будут выходить ежедневно вплоть до премьеры финала 29 декабря.

Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Что, если...?»

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 декабря
2-я серия23 декабря
3-я серия24 декабря
4-я серия25 декабря
5-я серия26 декабря
6-я серия27 декабря
7-я серия28 декабря
8-я серия29 декабря
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