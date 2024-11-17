Боевик «Миссия: Красный» с Дуэйном Джонсоном стартовал с провальных $ 34 млн в США

По итогам первого уикенда фильм «Миссия: Красный» заработал в домашнем прокате около $ 34 млн. Это довольно слабый старт для ленты с Крисом Эвансом и Дуэйном Джонсоном, бюджет которой составляет около $ 250 млн.

Ранее аналитики отмечали, что для окупаемости картине нужно заработать не меньше $ 500 млн. Сейчас общая касса фильма едва превышает $ 84 млн, и в ближайшие выходные темпы сборов наверняка будут только падать. Эксперты считают, что Amazon изначально не следовало вкладывать в фильм столько средств, ведь теперь компания уже вряд ли отобьёт затраты.

«Миссия: Красный» рассказывает историю мистического похищения Санта-Клауса. Главные герои отправляются на поиски знаменитого рождественского персонажа вместе с говорящим белым медведем, а на их пути встретятся злые снеговики и другие мифические создания.