Nigma Galaxy вышла на топ-турнир по Dota 2, уступив лишь в одной игре в отборочных

Ливанская Nigma Galaxy выступит на втором турнире нового EPT-сезона ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.
Команда Амера Miracle- аль-Баркави была единственным составом, получившим прямое приглашение в закрытые квалификации к топ-турниру в Таиланде. Её оппонентами были семь коллективов, которые прошли в отборочные через открытые квалификации.
В итоге за все отборочные Nigma уступила лишь в одной игре — это случилось на первой карте в финале против иранской Winter Bear. Однако это не помешало команде с именитыми киберспортсменами добыть ближневосточный слот на LAN-ивенте по Dota 2.
Состав Nigma Galaxy по «Доте»:
- Амера Miracle- аль-Баркави;
- Саид SumaiL Самаил Хассан;
- Тони No!ob Ассаф;
- Омар OmaR Муграби;
- Марун GH Мерхей;
- Куро KuroKy Салехи Тахасоми (тренер).
Чемпионат ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках ивента 12 команд разыграют 20 940 EPT-очков и $ 1 млн.