Shopify Rebellion победила на женском чемпионате по VALORANT

Завершился топ-турнир VALORANT Game Changers Championship 2024 среди женских команд по игре VALORANT.

За весь ивент состав чемпионский ростер Shopify Rebellion не проиграл ни одной игры. Так, сначала SR всухую одолела такие команды, как Falcons Vega, Xipto Esports и G2 Dozen, а в гранд-финале девушки разгромили ростер MIBR GC со счётом 3:0.

Звание лучшего игрока турнира получила представительница состава Shopify Rebellion Ава florescent Юджин.

Результаты VGCC 2024 по VALORANT:

Первое место: Shopify Rebellion (Северная Америка) — $ 180 тыс.;

Второе место: MIBR GC (Бразилия) — $ 100 тыс.;

Третье место: G2 Gozen (Европа) — $ 70 тыс.;

Четвёртое место: Xipto Esports (Филиппины) — $ 50 тыс.;

5-6-е место: KRÜ Blaze (Южная Америка), ZETA DIVISION GC (Япония) — $ 25 тыс.;

7-8-е место: GIANTX GC (Турция), Falcons Vega (Европа) — $ 15 тыс.;

9-10-е место: Ambitious Legend Gaming GC (Китай), FlyQuest RED (Северная Америка) — $ 10 тыс.

Женский чемпионат VGCC 2024 по VALORANT прошёл в LAN-формате в период с 8 по 17 ноября в Берлине, Германия. В рамках соревнования 10 команд разыграли призовой фонд в размере $ 500 тыс.