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«Лучший фильм франшизы»: актёр Саймон Пегг — о «Миссии невыполнима 8»

«Лучший фильм франшизы»: актёр Саймон Пегг — о «Миссии невыполнима 8»
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Во время недавнего интервью актёр Саймон Пегг высказался о восьмой части франшизы «Миссия невыполнима». Он не стал вдаваться в детали самой ленты, отметив, что она точно получится потрясающей.

Более того, Пегг уверен, что это будет лучший фильм всей серии. Чем именно он заслужит это звание, актёр не уточнил.

Это лучший фильм франшизы. Это просто безумие. То, что он делает в этом фильме, Том — просто уму непостижимо.

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность».

Восьмая «Миссия невыполнима» с подзаголовком «Последняя расплата» выйдет в прокат 23 мая 2025 года. Том Круз вернётся к главной роли.

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