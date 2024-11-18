Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. PW Shanghai Major 2024. Квалификация. День 2. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
07:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Новый сценарий «Шерлока Холмса 3» уже готов — фильм хотят сделать «правильно»

Новый сценарий «Шерлока Холмса 3» уже готов — фильм хотят сделать «правильно»
Комментарии

Во время недавнего интервью актёр Джуд Лоу рассказал о процессе работы над фильмом «Шерлок Холмс 3». По его словам, недавно для ленты придумали новый сценарий. Более того, он якобы уже даже полностью готов.

Более того, Лоу отметил, что у всех есть огромное желание выпустить третий фильм, притом для самого Джуда и остальных крайне важно сделать это правильно, чтобы порадовать фанатов и самих себя.

Новый сценарий уже готов, он существует. У нас есть огромное желание сделать это. И огромное желание сделать это правильно.

Вторая часть «Шерлока Холмса», «Игра теней», вышла в 2011 году. Лента получила массу тёплых отзывов от зрителей и критиков и стала финансово успешной: при бюджете в $ 125 млн картина собрала $ 543 млн.

Материалы по теме
Один из главных сериалов 2024 года и криминальная классика. Обзор «Пингвина»
Один из главных сериалов 2024 года и криминальная классика. Обзор «Пингвина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android