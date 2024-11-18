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Создатели «Дэдпула и Росомахи» думали показать, что герой всегда был в киновселенной Marve

Создатели «Дэдпула и Росомахи» думали показать, что герой всегда был в киновселенной Marve
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С момента премьеры «Дэдпула и Росомахи» прошло уже достаточно времени, поэтому Marvel Studios любезно делится деталями того, каким бы мог быть фильм. В том числе это касается и вырезанных из картины сюжетных линий.

Одна из концепций, которую хотели реализовать, заключалась в том, чтобы показать сцены из прошлых фильмов киновселенной Marvel и подтвердил, что Дэдпул всегда был в ней, только его не показывали зрителям. От идеи в итоге отказались, но она считалась одной из самых успешных для реализации.

Эти сцены показали бы, что он Дэдпул был в киновселенной Marvel всё это время, просто вы не видели его. Да, и это было бы забавно.

Вместо этой идеи в «Дэдпуле и Росомахе» сделали акцент на Росомахе и его важности в развитии истории болтливого наёмника и основной киновселенной Marvel.

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